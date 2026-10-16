Power Horse Energy Drinks GmbH
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Power Horse Energy Drinks GmbH
Fiedlerstraße 10
4041 Linz
النمسا
4041 Linz
النمسا
حول الشركة
POWER HORSE هو مشروب طاقة نمساوي فاخر يستمتع به يوميًا ملايين المُعجبين حول العالم. عبوة واحدة تمثل أسلوب حياة، تمنحك الحافز لتحقيق طموحاتك.
ملف الشركة
POWER HORSE يمنحك القوة والحيوية النمساوية! بفضل استخدامه لمياه الجبال النقية والمنعشة والتزامه بأعلى معايير الجودة والإنتاج، يقدم لك POWER HORSE طاقة فريدة من نوعها.
POWER HORSE هو مشروب طاقة نمساوي فاخر يستمتع به يوميًا ملايين المُعجبين حول العالم. عبوة واحدة تمثل أسلوب حياة، تمنحك الحافز لتحقيق طموحاتك.
#unstoppableyou ليس مجرد شعار للعلامة التجارية، بل هو قناعة حقيقية تجسد السبب الأساسي لوجودها.
فرص التجارية
تسعى Power Horse بنشاط للبحث عن شركاء توزيع جُدد لتسويق منتجاتها بشكل حصري.
فرص التجارية
مشروب الطاقة الفاخر POWER HORSE، ومشروب INFINITY WATER
#unstoppableyou
تسعى Power Horse بنشاط للبحث عن شركاء توزيع جُدد لتسويق منتجاتها بشكل حصري.
جديد الآن: INFINITY WATER – ابتكرته Gasteiner Vereint، ويجمع بين المياه الفوّارة وعصير الفاكهة المعصور مباشرةً. 100 % مكونات طبيعية وبدون سكر مضاف.
المزيج المثالي بين الماء والفاكهة.
جهة الاتصال في الإمارات العربية المتحدة:
POWER HORSE GLOBAL DMCC
Level 20, Office 2005, JLT Fortune Executive Tower, Cluster T
Dubai
UAE
Dubai
UAE