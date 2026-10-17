QMD Services GmbH
حول
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كيفية التواصل
المركز الرئيسي
QMD Services GmbH
Zelinkagasse 10
1010 Wien
النمسا
1010 Wien
النمسا
QMD Services GmbH
Am Winterhafen 1
4020 Linz
النمسا
4020 Linz
النمسا
حول الشركة
ملف الشركة
وتُعد QMD Services، وهي جهة إخطار موثوقة وسريعة الاستجابة من النمسا، الشريكَ المثالي للشركات المصنِّعة للأجهزة الطبية وأجهزة التشخيص المختبري من جميع أنحاء العالم.
فرص التجارية
فرص التجارية
تقييم مطابقة الأجهزة الطبية للسوق الأوروبية
تدعم QMD Services الشركات المصنعة ومنظمات التوزيع في إجراءات اعتماد الأجهزة الطبية وأجهزة التشخيص المختبري لدخول السوق الأوروبية. يوفّر فريق الخبراء الدولي في QMD دعمه لشركائه حول العالم بشكل مباشر في جميع إجراءات تقييم المطابقة.