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QMD Services GmbH

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تدعم QMD Services الشركات المصنعة ومنظمات التوزيع في إجراءات اعتماد الأجهزة الطبية وأجهزة التشخيص المختبري لدخول السوق الأوروبية.

الشركة تبحث عن: عملاء

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وتُعد QMD Services، وهي جهة إخطار موثوقة وسريعة الاستجابة من النمسا، الشريكَ المثالي للشركات المصنِّعة للأجهزة الطبية وأجهزة التشخيص المختبري من جميع أنحاء العالم.

https://www.qmdservices.com/knowledge-base/ © QMD Services GmbH
https://www.qmdservices.com/knowledge-base/ © QMD Services GmbH
فرص التجارية

فرص التجارية

تقييم مطابقة الأجهزة الطبية للسوق الأوروبية

تدعم QMD Services الشركات المصنعة ومنظمات التوزيع في إجراءات اعتماد الأجهزة الطبية وأجهزة التشخيص المختبري لدخول السوق الأوروبية. يوفّر فريق الخبراء الدولي في QMD دعمه لشركائه حول العالم بشكل مباشر في جميع إجراءات تقييم المطابقة.