© RAUCH Fruchtsäfte GmbH & Co OG

وتُعد شركة RAUCH اليوم واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في صناعة المشروبات.

وتسعى الشركة من خلال مجالات عملها الثلاثة، وهم Rauch Beverage Solutions و Rauch Fruits و Rauch Co-Packing دائمًا لأن تكون من بين الأفضل عالميًا من الناحية التقنية والاقتصادية - بسرعة وكفاءة وابتكار وعدالة. وبذلك تحوّل راوخ رغبات عملائها إلى حلول مشروبات ناجحة ومستدامة، مما يُسهم في بناء شراكات طويلة الأمد.

• 16 مصنعًا وكذلك 8 فروع والعديد من الشركاء في جميع أنحاء العالم

• أكثر من 2950 موظفًا إجماليًا

• الرئيس التنفيذي: يورجن راوخ

• المبيعات في عام 2024: 1,77 مليار يورو

• 17 علامة تجارية قوية. من بينهم: Happy Day و Eistee وBravo وغيرهم الكثير

• أكثر من 550 منتجًا في أكثر من 40 نوعًا من العبوات الحديثة



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