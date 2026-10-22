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RAUCH Fruchtsäfte GmbH & Co OG

حول
الشعار

نَمَتْ بشكل كبير، ولكنها ظلّت صغيرة: نَمَتْ بشكل كبير، ولكنها ظلّت صغيرة: تأسست شركة راوخ (RAUCH) في عام 1919 على يد فرانز جوزيف راوخ في جبال الألب في النمسا، ولا تزال تُدار كشركة عائلية في جيلها الرابع.

الشركة تبحث عن: شركاء

القطاع

كيفية التواصل

كيفية التواصل

المركز الرئيسي

RAUCH Fruchtsäfte GmbH & Co OG
Langgasse 1
6830 Rankweil
النمسا
+4355224010
+4355224013
office.at@rauch.cc
http://www.rauch.cc
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حول الشركة

ملف الشركة

وتُعد شركة RAUCH اليوم واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في صناعة المشروبات.
وتسعى الشركة من خلال مجالات عملها الثلاثة، وهم Rauch Beverage Solutions و Rauch Fruits و Rauch Co-Packing دائمًا لأن تكون من بين الأفضل عالميًا من الناحية التقنية والاقتصادية - بسرعة وكفاءة وابتكار وعدالة. وبذلك تحوّل راوخ رغبات عملائها إلى حلول مشروبات ناجحة ومستدامة، مما يُسهم في بناء شراكات طويلة الأمد.

• 16 مصنعًا وكذلك 8 فروع والعديد من الشركاء في جميع أنحاء العالم
• أكثر من 2950 موظفًا إجماليًا
• الرئيس التنفيذي: يورجن راوخ
• المبيعات في عام 2024: 1,77 مليار يورو
• 17 علامة تجارية قوية. من بينهم: Happy Day و Eistee وBravo وغيرهم الكثير
• أكثر من 550 منتجًا في أكثر من 40 نوعًا من العبوات الحديثة

صورة رمزية
© RAUCH Fruchtsäfte GmbH & Co OG
صورة رمزية
© RAUCH Fruchtsäfte GmbH & Co OG
فرص التجارية

فرص التجارية

عصائر الفاكهة من RAUCH وخدمات التعبئة للغير

إن السعي المستمر لتحقيق أعلى مستويات الجودة وروح الريادة لدى كل الموظفين قد وضعا شركة راوخ في المكانة التي هي عليها اليوم – واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في صناعة المشروبات.

صورة المنتج
© RAUCH Fruchtsäfte GmbH & Co OG