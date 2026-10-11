ROX Company GmbH
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المركز الرئيسي
6020 Innsbruck
النمسا
ملف الشركة
تستعرض شركة ROX في مدينة إنسبروك ثلاثة عقود من الابتكار، والتميز في النكهة، والتوسع الدولي. فمنذ إطلاق مشروب الطاقة الأسطوري ROX Energy Drink عام 1995، باعت الشركة مئات الملايين من العلب، وتمكّنت من ترسيخ منتجاتها في أكثر من 50 دولة، خصوصًا في إفريقيا وأوروبا.
توفّر مشروبات الطاقة ROX طاقة مستدامة من خلال مزيج متوازن من التورين، والغلوكورونولاكتون، والكافيين المنبّه، والفيتامينات، والكربوهيدرات. ويساهم هذا المزيج في تعزيز التركيز، وسرعة الاستجابة، والقدرة على التحمل، ويدعم عملية الأيض، ويحفّز الجهاز العصبي المركزي. يتوفر مشروب ROX Classic عالميًا في عبوات معدنية سعة 250 مل وزجاجات البولي إيثيلين تيرفثالات (PET) سعة 1500 مل.
مشروب ROX يهد الجبال.
فرص التجارية
مشروب الطاقة ROX
تبحث شركة ركوس كومباني ذات المسؤولية المحدودة (Rox Company GmbH) عن شركاء مبيعات وتعاون ومستوردين يرغبون في بيع مشروب الطاقة ROX حصريًا.
للتواصل مع الشركة يُرجى الدخول على الموقع: http://www.roxenergy.com