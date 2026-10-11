© ROX Company GmbH

تستعرض شركة ROX في مدينة إنسبروك ثلاثة عقود من الابتكار، والتميز في النكهة، والتوسع الدولي. فمنذ إطلاق مشروب الطاقة الأسطوري ROX Energy Drink عام 1995، باعت الشركة مئات الملايين من العلب، وتمكّنت من ترسيخ منتجاتها في أكثر من 50 دولة، خصوصًا في إفريقيا وأوروبا.

توفّر مشروبات الطاقة ROX طاقة مستدامة من خلال مزيج متوازن من التورين، والغلوكورونولاكتون، والكافيين المنبّه، والفيتامينات، والكربوهيدرات. ويساهم هذا المزيج في تعزيز التركيز، وسرعة الاستجابة، والقدرة على التحمل، ويدعم عملية الأيض، ويحفّز الجهاز العصبي المركزي. يتوفر مشروب ROX Classic عالميًا في عبوات معدنية سعة 250 مل وزجاجات البولي إيثيلين تيرفثالات (PET) سعة 1500 مل.

مشروب ROX يهد الجبال.