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ROX Company GmbH

حول
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شركة ROX تحتفل بـ 30 عامًا من النجاح: الابتكار، والنكهة، والحضور العالمي

الشركة تبحث عن: شركاء

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كيفية التواصل

كيفية التواصل

المركز الرئيسي

ROX Company GmbH
Eduard-Bodem-Gasse 1
6020 Innsbruck
النمسا
+43512393737
+4351239373720
office@roxenergy.com
https://roxenergy.com/
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حول الشركة

ملف الشركة

تستعرض شركة ROX في مدينة إنسبروك ثلاثة عقود من الابتكار، والتميز في النكهة، والتوسع الدولي. فمنذ إطلاق مشروب الطاقة الأسطوري ROX Energy Drink عام 1995، باعت الشركة مئات الملايين من العلب، وتمكّنت من ترسيخ منتجاتها في أكثر من 50 دولة، خصوصًا في إفريقيا وأوروبا.

توفّر مشروبات الطاقة ROX طاقة مستدامة من خلال مزيج متوازن من التورين، والغلوكورونولاكتون، والكافيين المنبّه، والفيتامينات، والكربوهيدرات. ويساهم هذا المزيج في تعزيز التركيز، وسرعة الاستجابة، والقدرة على التحمل، ويدعم عملية الأيض، ويحفّز الجهاز العصبي المركزي. يتوفر مشروب ROX Classic عالميًا في عبوات معدنية سعة 250 مل وزجاجات البولي إيثيلين تيرفثالات (PET) سعة 1500 مل.

مشروب ROX يهد الجبال.

صورة المنتج
© ROX Company GmbH
فرص التجارية

فرص التجارية

مشروب الطاقة ROX

تبحث شركة ركوس كومباني ذات المسؤولية المحدودة (Rox Company GmbH) عن شركاء مبيعات وتعاون ومستوردين يرغبون في بيع مشروب الطاقة ROX حصريًا.

للتواصل مع الشركة يُرجى الدخول على الموقع: http://www.roxenergy.com

صورة المنتج
© ROX Company GmbH