SCHIEBEL Antriebstechnik Gesellschaft m.b.H.

يمتد نطاق منتجات شيبيل (SCHIEBEL) من المُحرِّكات الدوَّارة، ومُحرِّكات الإدارة التأرجحية، ومُحرِّكات الدفع، وصولاً إلى المُحرِّكات المُزوَّدة بوظيفة أمان.

وبفضل النمو المستمر، تمكَّنت شركةُ شيبيل من تدشين شبكة مبيعات عالمية تضم 30 شريكًا دوليًا للمبيعات و 7 فروع، وأن ترتقي لتصبح موردًا رائدًا للمحركات الكهربائية المؤازرة.

تُقدِّم شركةُ شيبيل خدماتٍ إضافيةً من أجل إتاحة حل شامل بدءًا من مرحلة التصنيع إلى تجميع أحدث المحركات المؤازرة الخاصة بها.

وبفضل التشابك الجيد للشركة مع جميع العملاء والشركاء المهمين في هذا القطاع، يتسنَّى لشركة شيبيل أن تكون دائمًا على اطلاعٍ بأحدث المستجدات وأن تُلبِّي رغبات العملاء في أسرع وقتٍ ممكن.