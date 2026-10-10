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SCHIEBEL Antriebstechnik Gesellschaft m.b.H.

حول
الشعار

تُقدِّم شيبيل (SCHIEBEL) مُحرِّكاتٍ دوَّارة، ومُحرِّكات إدارة تأرجحية، ومُحرِّكات دفع، وصولاً إلى المُحرِّكات المُزوَّدة بوظيفة أمان.

الشركة تبحث عن: عملاء

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كيفية التواصل

كيفية التواصل

المركز الرئيسي

SCHIEBEL Antriebstechnik Gesellschaft m.b.H.
Josef Benc Gasse 4
1230 Wien
النمسا
+431661080
+431661084
info@schiebel-actuators.com
https://www.schiebel-actuators.com
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حول الشركة

ملف الشركة

يمتد نطاق منتجات شيبيل (SCHIEBEL) من المُحرِّكات الدوَّارة، ومُحرِّكات الإدارة التأرجحية، ومُحرِّكات الدفع، وصولاً إلى المُحرِّكات المُزوَّدة بوظيفة أمان.
وبفضل النمو المستمر، تمكَّنت شركةُ شيبيل من تدشين شبكة مبيعات عالمية تضم 30 شريكًا دوليًا للمبيعات و 7 فروع، وأن ترتقي لتصبح موردًا رائدًا للمحركات الكهربائية المؤازرة.

تُقدِّم شركةُ شيبيل خدماتٍ إضافيةً من أجل إتاحة حل شامل بدءًا من مرحلة التصنيع إلى تجميع أحدث المحركات المؤازرة الخاصة بها.
وبفضل التشابك الجيد للشركة مع جميع العملاء والشركاء المهمين في هذا القطاع، يتسنَّى لشركة شيبيل أن تكون دائمًا على اطلاعٍ بأحدث المستجدات وأن تُلبِّي رغبات العملاء في أسرع وقتٍ ممكن.

صورة المنتج
نظام التحكم الذكي شيبيل سمارت كون (SCHIEBEL Smartcon) "واجهةٌ واحدةٌ تفي بالغرض" © SCHIEBEL Antriebstechnik Gesellschaft m.b.H.
فرص التجارية

فرص التجارية

محركات شيبيل ذات نظام أمان فيل سيف (Fail-Safe) والمحركات المؤازرة ومحركات التحكم الكهربائية

رائدةٌ في التقنيات ذات السحب النابضي الكهربائي

لا تُصنَّع المحركات المؤازرة من شركة شيبيل إلا في موقع الإنتاج في فيينا بشكلٍ حصريّ، مما يعني ضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة للاستخدام الآمن في القطاعات الحساسة مثل محطات الطاقة وحفر الأنفاق وأنظمة النفط والغاز والمياه.

يمكن توسيع نطاق وظائف المحركات المؤازرة من شيبيل في أيِّ وقتٍ، حتى بعد بدء التشغيل، من خلال تحديث البرنامج الثابت للمنتج.
وعلى صعيد العتاد، يتيح التصميمُ المعياريُّ لمحركات التشغيل إمكانية ترقية فردية بمكوناتٍ إضافية، مثل تقنية التشغيل الآمن فيل سيف (Failsafe) الرائدة في السوق من شيبيل.

صورة المنتج
المحرك المؤازر فيل سيف من شيبيل من سلسلة سي إم (CM) © SCHIEBEL Antriebstechnik Gesellschaft m.b.H.