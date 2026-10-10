SCHIEBEL Antriebstechnik Gesellschaft m.b.H.
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المركز الرئيسي
1230 Wien
النمسا
ملف الشركة
يمتد نطاق منتجات شيبيل (SCHIEBEL) من المُحرِّكات الدوَّارة، ومُحرِّكات الإدارة التأرجحية، ومُحرِّكات الدفع، وصولاً إلى المُحرِّكات المُزوَّدة بوظيفة أمان.
وبفضل النمو المستمر، تمكَّنت شركةُ شيبيل من تدشين شبكة مبيعات عالمية تضم 30 شريكًا دوليًا للمبيعات و 7 فروع، وأن ترتقي لتصبح موردًا رائدًا للمحركات الكهربائية المؤازرة.
تُقدِّم شركةُ شيبيل خدماتٍ إضافيةً من أجل إتاحة حل شامل بدءًا من مرحلة التصنيع إلى تجميع أحدث المحركات المؤازرة الخاصة بها.
وبفضل التشابك الجيد للشركة مع جميع العملاء والشركاء المهمين في هذا القطاع، يتسنَّى لشركة شيبيل أن تكون دائمًا على اطلاعٍ بأحدث المستجدات وأن تُلبِّي رغبات العملاء في أسرع وقتٍ ممكن.
فرص التجارية
محركات شيبيل ذات نظام أمان فيل سيف (Fail-Safe) والمحركات المؤازرة ومحركات التحكم الكهربائية
رائدةٌ في التقنيات ذات السحب النابضي الكهربائي
لا تُصنَّع المحركات المؤازرة من شركة شيبيل إلا في موقع الإنتاج في فيينا بشكلٍ حصريّ، مما يعني ضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة للاستخدام الآمن في القطاعات الحساسة مثل محطات الطاقة وحفر الأنفاق وأنظمة النفط والغاز والمياه.
يمكن توسيع نطاق وظائف المحركات المؤازرة من شيبيل في أيِّ وقتٍ، حتى بعد بدء التشغيل، من خلال تحديث البرنامج الثابت للمنتج.
وعلى صعيد العتاد، يتيح التصميمُ المعياريُّ لمحركات التشغيل إمكانية ترقية فردية بمكوناتٍ إضافية، مثل تقنية التشغيل الآمن فيل سيف (Failsafe) الرائدة في السوق من شيبيل.