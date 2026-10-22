Schrack Seconet AG
حول
كيفية التواصل
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
Schrack Seconet AG
Eibesbrunnergasse 18
1120 Wien
النمسا
1120 Wien
النمسا
حول الشركة
وتمتلك الشركة ثلاثة مراكز اختصاص ضمن مجموعة سيكيوريتاس سويسرا "Securitas Gruppe Schweiz"، وهي مراكز عابرة للحدود، وتضمن أفضل تقدم تقني تنموي ممكن في المجال المعني، حيث شراك سيكونيت هي المسؤولة عن تطوير أنظمة إنذار الحريق والاتصالات.
ملف الشركة
شراك سيكونيت "Schrack Seconet" هي شركة نمساوية تعمل في مجال التقنية الفائقة في أنظمة إنذار الحريق والاتصالات المخصصة للمستشفيات، وهي واحدة من الشركات الدولية الرائدة في هذه المجالات.
وتمتلك الشركة ثلاثة مراكز اختصاص ضمن مجموعة سيكيوريتاس سويسرا "Securitas Gruppe Schweiz"، وهي مراكز عابرة للحدود، وتضمن أفضل تقدم تقني تنموي ممكن في المجال المعني، حيث شراك سيكونيت هي المسؤولة عن تطوير أنظمة إنذار الحريق والاتصالات.
الأمر الذي يعني أن البراعة النمساوية تصُبّ في التعاون الدولي وتساهم في تأمين سلامة المرافق في جميع أنحاء العالم.
فرص التجارية
فرص التجارية
نظام اتصالات الرعاية الصحية Visocall IP
تبحث شركة شراك سيكونيت حاليًا عن جهات اتصال مع صناع القرار في المستشفيات وهيئات التخطيط في قطاع الرعاية الصحية المهتمين بأنظمة الاتصالات المخصصة للمستشفيات.