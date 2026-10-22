شراك سيكونيت "Schrack Seconet" هي شركة نمساوية تعمل في مجال التقنية الفائقة في أنظمة إنذار الحريق والاتصالات المخصصة للمستشفيات، وهي واحدة من الشركات الدولية الرائدة في هذه المجالات.

وتمتلك الشركة ثلاثة مراكز اختصاص ضمن مجموعة سيكيوريتاس سويسرا "Securitas Gruppe Schweiz"، وهي مراكز عابرة للحدود، وتضمن أفضل تقدم تقني تنموي ممكن في المجال المعني، حيث شراك سيكونيت هي المسؤولة عن تطوير أنظمة إنذار الحريق والاتصالات.

الأمر الذي يعني أن البراعة النمساوية تصُبّ في التعاون الدولي وتساهم في تأمين سلامة المرافق في جميع أنحاء العالم.



أنظمة إنذار الحريق © Schrack Seconet AG