العربية
Seitennavigation
Inhalt

Schrack Seconet AG

حول
الشعار

شراك سيكونيت "Schrack Seconet" هي شركة نمساوية تعمل في مجال التقنية الفائقة في أنظمة إنذار الحريق والاتصالات المخصصة للمستشفيات، وهي واحدة من الشركات الدولية الرائدة في هذه المجالات.

الشركة تبحث عن: عملاء

القطاع

كيفية التواصل

كيفية التواصل

المركز الرئيسي

Schrack Seconet AG
Eibesbrunnergasse 18
1120 Wien
النمسا
+4350857
office@schrack-seconet.com
http://www.schrack-seconet.com
vCard
حول الشركة

ملف الشركة

شراك سيكونيت "Schrack Seconet" هي شركة نمساوية تعمل في مجال التقنية الفائقة في أنظمة إنذار الحريق والاتصالات المخصصة للمستشفيات، وهي واحدة من الشركات الدولية الرائدة في هذه المجالات.

وتمتلك الشركة ثلاثة مراكز اختصاص ضمن مجموعة سيكيوريتاس سويسرا "Securitas Gruppe Schweiz"، وهي مراكز عابرة للحدود، وتضمن أفضل تقدم تقني تنموي ممكن في المجال المعني، حيث شراك سيكونيت هي المسؤولة عن تطوير أنظمة إنذار الحريق والاتصالات.
الأمر الذي يعني أن البراعة النمساوية تصُبّ في التعاون الدولي وتساهم في تأمين سلامة المرافق في جميع أنحاء العالم.

صورة المنتج
أنظمة إنذار الحريق © Schrack Seconet AG
صورة المنتج
أنظمة الرعاية الصحية © Schrack Seconet AG
فرص التجارية

فرص التجارية

نظام اتصالات الرعاية الصحية Visocall IP

تبحث شركة شراك سيكونيت حاليًا عن جهات اتصال مع صناع القرار في المستشفيات وهيئات التخطيط في قطاع الرعاية الصحية المهتمين بأنظمة الاتصالات المخصصة للمستشفيات.