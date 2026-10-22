© Rupp Austria GmbH

فكل شخص يعمل في شركة Rupp لديه شغف - ألا وهو الشغف بالجُبن.

اشتعل شغف شركة Rupp بالجُبن اعتبارًا من عام 1908 ويتوارث هذا الشغف من جيل إلى جيل. وأصبحت شركة Rupp حاليًا واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع الجُبن المطبوخ وموردًا لبعض أكبر شركات الألبان في العالم.

مجموعة منتجات الشركة

- الجُبن المطبوخ: شرائح ملفوفة بشكل فردي، وحصص، وقوالب، وعلى شكل نقانق، وجُبن كريمي في عبوات، وكذلك على هيئة وجبات خفيفة مختلفة

- الجُبن الطبيعي: قوالب، وحصص، وشرائح، ومبشورة

- الجُبن الطازج: أحجام وتنسيقات أكبر في قطاع المواد الغذائية

- الجُبن المبشور: في عبوات رش، وأكياس

- شرائح نباتية/حصص/تُدهن على الخبز/مبشورة

- جبن وظيفي بأشكال مختلفة

