العربية
Seitennavigation
Inhalt

Rupp Austria GmbH

حول
الشعار

شركة روب أوستريا ذات المسؤولية المحدودة (Rupp Austria GmbH) هي شركة متخصصة في إنتاج جميع أنواع الجُبن، حيث تُقدم كل من المنتجات ذات العلامات التجارية والعلامات التجارية الخاصة من مصدر واحد وتُصدر إلى أكثر من 60 دولة.

الشركة تبحث عن: شركاء

القطاع

كيفية التواصل

كيفية التواصل

المركز الرئيسي

Rupp Austria GmbH
Krüzastraße 8
6912 Hörbranz
النمسا
+43557380850
+4355738085152
cheese@rupp.at
https://www.ruppcheese.at
vCard
حول الشركة

ملف الشركة

فكل شخص يعمل في شركة Rupp لديه شغف - ألا وهو الشغف بالجُبن.

اشتعل شغف شركة Rupp بالجُبن اعتبارًا من عام 1908 ويتوارث هذا الشغف من جيل إلى جيل. وأصبحت شركة Rupp حاليًا واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع الجُبن المطبوخ وموردًا لبعض أكبر شركات الألبان في العالم.

مجموعة منتجات الشركة
- الجُبن المطبوخ: شرائح ملفوفة بشكل فردي، وحصص، وقوالب، وعلى شكل نقانق، وجُبن كريمي في عبوات، وكذلك على هيئة وجبات خفيفة مختلفة
- الجُبن الطبيعي: قوالب، وحصص، وشرائح، ومبشورة
- الجُبن الطازج: أحجام وتنسيقات أكبر في قطاع المواد الغذائية
- الجُبن المبشور: في عبوات رش، وأكياس
- شرائح نباتية/حصص/تُدهن على الخبز/مبشورة
- جبن وظيفي بأشكال مختلفة

صورة المنتج
© Rupp Austria GmbH
فرص التجارية

فرص التجارية

أنواع الجُبن الطبيعية والمطبوخة

هل أنت تاجر أو مستورد وتتمتع بخبرة في المبيعات وتطوير علامات تجارية عالمية ناجحة؟ هل لديك علامتك التجارية الخاصة وترغب في إضافة منتجات جبن عالية الجودة إلى مجموعتك الخاصة؟

تعد شركة Rupp شريكًا موثوقًا ومرنًا للنمو في قطاع منتجات الجُبن يلبي أعلى معايير الجودة العالمية ويبحث عن شركاء أعمال للتعاون على المدى الطويل.

صورة رمزية
© Rupp Austria GmbH