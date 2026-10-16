TELE Haase Steuergeraete Ges.m.b.H.

تشكل TELE HAASE Steuergeräte و SALZ Automation شراكة مثالية ومتكاملة بشكل كامل؛ إذ تجلب TELE HAASE خبرة تمتد لعقود في تطوير تقنيات التحكم والمراقبة والحماية الموثوقة، بينما تقدم SALZ Automation خبرة شاملة في مجالات الأتمتة الصناعية، والسلامة الوظيفية، وبُنى أنظمة التحكم المعرفة بالبرمجيات، وتكامل الأنظمة.

يتم تركيب جميع المنتجات على نطاق عالمي وبشكل واسع في مختلف لوحات التحكم الكهربائية أو أنظمة التحكم. وبفضل سهولة دمجها في الأنظمة الجديدة أو القائمة بالفعل، تثبت موثوقية وظائفها في القياس والمراقبة للقيم الكهربائية كفاءتها حتى في تطبيقات الطاقة الحرجة.

