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TELE Haase Steuergeraete Ges.m.b.H.

حول
الشعار

تأسست الشركة العائلية TELE Haase عام 1963 وتعد اليوم شركة رائدة في السوق النمساوية في تطوير أحدث تقنيات المراقبة والتحكم والتوجيه والأتمتة.

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كيفية التواصل

كيفية التواصل

المركز الرئيسي

TELE Haase Steuergeraete Ges.m.b.H.
Vorarlberger Allee 38
1230 Wien
النمسا
+431614740
+43161474100
info@tele-haase.at
https://www.tele-online.com
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حول الشركة

ملف الشركة

تشكل TELE HAASE Steuergeräte و SALZ Automation شراكة مثالية ومتكاملة بشكل كامل؛ إذ تجلب TELE HAASE خبرة تمتد لعقود في تطوير تقنيات التحكم والمراقبة والحماية الموثوقة، بينما تقدم SALZ Automation خبرة شاملة في مجالات الأتمتة الصناعية، والسلامة الوظيفية، وبُنى أنظمة التحكم المعرفة بالبرمجيات، وتكامل الأنظمة.

يتم تركيب جميع المنتجات على نطاق عالمي وبشكل واسع في مختلف لوحات التحكم الكهربائية أو أنظمة التحكم. وبفضل سهولة دمجها في الأنظمة الجديدة أو القائمة بالفعل، تثبت موثوقية وظائفها في القياس والمراقبة للقيم الكهربائية كفاءتها حتى في تطبيقات الطاقة الحرجة.

صورة المنتج
مستشعر الأداء eCap G4SR480V5A02CAA © TELE Haase Steuergeraete Ges.m.b.H.
فرص التجارية

فرص التجارية

تقنيات مراقبة وتحكم وتوجيه وأتمتة مبتكرة

مقترنة بأجهزة عالية الجودة لتقديم حلول متينة وقابلة للتوسع ومواكبة للمستقبل لتطبيقات الصناعة الحديثة.

يعد مستشعر الأداء eCap أحد أحدث منتجات الشركة: حوِّل القيم الكهربائية التناظرية إلى بيانات رقمية!
توحد المنتجات في مجال حماية الشبكات والأنظمة بين جميع المعايير في جهاز واحد مزود بخدمة تهيئة.

تعتزم شركة TELE Haase توسيع نطاق أسواقها الحالية وفتح أسواق جديدة.

صورة المنتج
وحدة حماية الشبكات والأنظمة NA003-M64 ‏(Grid & System Protection NA003-M64) © TELE Haase Steuergeraete Ges.m.b.H.