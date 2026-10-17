يُشكّل معرض جلفود للتصنيع 2026 المنصة الإقليمية الأبرز لتعزيز الأمن الغذائي من خلال القدرات الصناعية المتقدمة، حيث يجمع تحت سقف واحد مختلف مكونات منظومة تصنيع الأغذية والمشروبات، بدءًا من المكونات والمواد الأولية المتطورة، مرورًا بأحدث تقنيات المعالجة والتعبئة والتغليف والأتمتة، وصولًا إلى أنظمة سلاسل الإمداد المتقدمة. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة تسريع جهودها نحو توطين الصناعات، وتوسيع الإنتاج المحلي، والاستثمار في التقنيات المستقبلية التي تدعم بناء قطاع غذائي أكثر استدامة وكفاءة وجاهزية للمستقبل.