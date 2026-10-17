русский
Seitennavigation
Inhalt

Admonter Holzindustrie AG

Краткая информация
логотип

ADMONTER HOLZINDUSTRIE AG – международная компания, насчитывающая около 280 сотрудников и имеющая годовой оборот в 69 млн. евро (2021 г.). Компания является производителем высококачественных изделий из натурального дерева, которые выпускаются исключительно на фабрике в Адмонте.

Просто вне времени – Продукция Admonter ...

Отрасль

Как связаться

Как связаться

Штаб-квартира

Admonter Holzindustrie AG
Sägestraße 539
8911 Admont
Австрия
+43361333500
+4336133350117
info@admonter.at
http://www.admonter.com
vCard