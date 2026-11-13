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H+H SYSTEM GmbH

Краткая информация
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H + H SYSTEM обеспечивает наглядное и компактное разделение медикаментов, лабораторных принадлежностей и мелких предметов любого вида. Гибкие перегородки легко и быстро перемещаются и в отличие от жестких встроенных систем сразу адаптируются под занимаемую площадь.

H + H поставляет готовые к установке алюминиевые ...

Отрасль

Как связаться

Как связаться

Штаб-квартира

H+H SYSTEM GmbH
Wolfgangerstraße 32
5350 Strobl
Австрия
+436137217930
+4361372179314
sales@hhsystem.com
https://www.hhsystem.com
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