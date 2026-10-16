Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH
Краткая информация
Прошлое и настоящее, искусство и удовольствие – испытайте особую атмосферу первоклассного отеля в самом центре Вены. Богатый традициями отель Ambassador Hotel расположен в историческом центре города, между площадью Святого Стефана и Государственным оперным театром, и является идеальной отправной точкой для ...
Как связаться
Как связаться
Штаб-квартира
Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH
Kärntner Straße 22
1010 Wien
Австрия
1010 Wien
Австрия