Hexagon | NEXTSENSE
Краткая информация
Являясь мировым лидером технологий, компания NEXTSENSE разработала запатентованный принцип CALIPRI. Бесконтактное измерение профиля и контроля поверхностей с автоматической коррекцией наклона и поворота полностью исключают влияние оператора.
Являясь мировым лидером технологий, компания NEXTSENSE разработала запатентованный принцип CALIPRI. Бесконтактное измерение профиля и контроля поверхностей с автоматической коррекцией наклона и поворота полностью исключают влияние оператора.
Мобильные и стационарные измерительные и контрольные системы используются ...
Как связаться
Как связаться
Штаб-квартира
Hexagon | NEXTSENSE
Strassganger Straße 295
8053 Graz
Австрия
8053 Graz
Австрия