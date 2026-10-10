Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Краткая информация
Австрийский контрольный банк (OeKB) является официальным Экспортно-кредитным агентством Австрии (ECA) и оказывает поддержку австрийским экспортерам и их зарубежным клиентам.
Австрийский контрольный банк (OeKB) является официальным Экспортно-кредитным агентством Австрии (ECA) и оказывает поддержку австрийским экспортерам и их зарубежным клиентам.
OeKB предлагает долгосрочное финансирование с очень привлекательными процентными ставками для покупки австрийских средств производства. Таким ...
Как связаться
Как связаться
Штаб-квартира
Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Strauchgasse 1-3
1010 Wien
Австрия
1010 Wien
Австрия