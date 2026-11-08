© Redbloc | Redblocsystems GmbH

Компания Redblocsystems предлагает высокорентабельную технологию изготовления сборных панелей, которая окупается в очень короткие сроки. Стеновые элементы изготавливаются из керамоблоков, силикатных блоков, газоблоков, бетонных блоков и других минеральных строительных блоков эффективно и экономически выгодно.

Преимущества:

- проверенная технология изготовления панелей

- производство just-in-time

- высокое качество и точность изготовления

- точная резка стен (фронтоны крыш, оконные проемы и т.д.)

- короткие строительные сроки

- контролируемые расходы

- возможны все виды зданий

Redblocsystems объединяет превосходные преимущества массивного строительства в отношении качества жилья, долговечности, тепло- и звукоизоляции и других строительно-физических свойств с эффективностью панельного домостроения.

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