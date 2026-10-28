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LASSMANN International GmbH

Краткая информация
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LASSMANN International — Ваш логистический партнер в Европе/Средней Азии и за их пределами.

Отрасль

Как связаться

Как связаться

Штаб-квартира

LASSMANN International GmbH
Talpagasse 8
1230 Wien
Австрия
+4318650101
+4318650505
office@lassmann-logistics.com
http://www.lassmann-logistics.com/
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