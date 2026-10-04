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SANLAS Holding GmbH

Краткая информация
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Sanlas Holding GmbH входят в число важнейших поставщиков медицинских услуг в Австрии и управляет 12 медицинскими учреждениями и 2 гостиницами.

Sanlas Holding GmbH предлагает комплексное обслуживание пациентов до, во время и после их пребывания (заявки на получение визы, переводческие услуги и т.д.).

Спектр услуг ...

Отрасль

Как связаться

Как связаться

Штаб-квартира

SANLAS Holding GmbH
Parkstraße 11
8010 Graz
Австрия
+43313322749110
+43313322749108
office@sanlas.at
http://sanlas.at
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