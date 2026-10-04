SANLAS Holding GmbH
Краткая информация
Sanlas Holding GmbH входят в число важнейших поставщиков медицинских услуг в Австрии и управляет 12 медицинскими учреждениями и 2 гостиницами.
Sanlas Holding GmbH входят в число важнейших поставщиков медицинских услуг в Австрии и управляет 12 медицинскими учреждениями и 2 гостиницами.
Sanlas Holding GmbH предлагает комплексное обслуживание пациентов до, во время и после их пребывания (заявки на получение визы, переводческие услуги и т.д.).
Спектр услуг ...
Как связаться
Как связаться
Штаб-квартира
SANLAS Holding GmbH
Parkstraße 11
8010 Graz
Австрия
8010 Graz
Австрия