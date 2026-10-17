"Snowsports GmbH"
Snowsports GmbH – Snowsports Academy — специализируется на обучении и повышении квалификации инструкторов по горным лыжам и сноуборду, на разработке международных проектов в области зимних видов спорта, а также на профессиональных консультациях в сфере зимнего спортивного туризма.
Компания ищет: Клиентов
Как связаться
Штаб-квартира
1210 Wien
Австрия
Профиль компании
Snowsports GmbH – Snowsports Academy — инновационная австрийская компания, которая специализируется на обучении и повышении квалификации инструкторов по горным лыжам и сноуборду, на разработке международных проектов в области зимних видов спорта, а также на профессиональном консультировании в сфере зимнего спортивного туризма.
Основные направления деятельности:
• Обучение австрийских инструкторов по горным лыжам и сноуборду на немецком и английском языках;
• Консультирование и разработка проектов по продвижению зимних видов спорта;
• Альтернативные концепции развития зимних видов спорта в городской среде;
• Обучение в Австрии или на международной площадке партнера проекта.
Как компетентный партнер с 50-летним опытом работы в индустрии зимних видов спорта, компания придает особое значение качеству и увлеченности при сотрудничестве с партнерами проекта.
Деловые возможности
Проекты развития зимних видов спорта в туризме
Клиенты и партнеры пользуются обширным международным опытом управленческой команды и сотрудников Snowsports Academy в построении и развитии различных направлений бизнеса в сфере зимних видов спорта.
B2B:
• Курсы подготовки инструкторов по горным лыжам в Австрии или на международной площадке партнера проекта;
• Курсы подготовки инструкторов по сноуборду в Австрии или на международной площадке партнера проекта;
• Концепции управления бизнесом и маркетинговые концепции;
• Развитие туризма в сфере зимних видов спорта.
B2C:
Участие в обучающих курсах и тренингах для инструкторов по горным лыжам и сноуборду.