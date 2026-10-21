русский
Seitennavigation
Inhalt

Syncraft GmbH

Краткая информация
логотип

SYNCRAFT, австрийская высокотехнологичная компания со штаб-квартирой в Тироле уже более 10 лет строит и реализует электростанции по всему миру, которые вырабатывают электроэнергию, тепло и возобновляемый углерод из лесосечных отходов.

Климатически благоприятные, древесные электростанции
Электростанции оказывают ...

Отрасль

Как связаться

Как связаться

Штаб-квартира

Syncraft GmbH
Alte Landstraße 7
6130 Schwaz
Австрия
+43524262510
+43524262646
office@syncraft.at
http://www.syncraft.at
vCard