Воздушное сообщение

Важные аэропорты с ежедневными внутренними и международными вылетами:





Трансферы в аэропорты

«Сити аэропорт Трэйн КЭТ» курсирует между центром Вены (вокзал Вена Средний) и аэропортом Вены. Время в пути - 16 минут.

Челночное автобусное сообщение существует между аэропортом и соответственно, Западным вокзалом, а также Шведской площадью (Schwedenplatz) и Kagran.



Такси аэропорта ожидают пассажиров в аэропорту Швехат. Они должны заказываться заранее, рассчитывается постоянная цена (включая багаж) без наценки за холостой пробег.



Железная дорога

Международное железнодорожное сообщение существует почти со всеми европейскими странами.

Ежедневные поезда для автотуристов.





Автомобильный транспорт

Правила уличного движения и дорожные знаки в Австрии в общих чертах соответствуют правилам в остальных Европейских странах. В Австрии взимается оплата пошлины на всех автобанах и скоростных трассах. На улицах Австрии вне закрытых местностей действует сигнальный предупредительный жилет, допустимый предел содержания спирта в крови составляет 0,5 промилли. Использование ремня безопасности обязательно.



Предельные разрешенные скорости в общем (если дорожный знак не предписывает иначе):

в деревнях: между указателями наименований населенных пунктов: 50 км/час

на сельских дорогах открытого грунта: 100 км/час

на автобанах: 130 км/час





Такси

Такси в более крупных городах официально оборудованы эталонным таксометром. Тариф рассчитывается как по километражу, так и по времени.



Водный транспорт

На Дунае функционирует несколько поставщиков услуг на различных участках пути.

Помимо этого, на Австрийских озерах предлагаются поездки по маршрутам и прогулки.

Автобусное сообщение

Почтовый автобус ÖBB ежедневно обслуживает с помощью 800 линий 21.100 автобусные остановки по всей Австрии. Почти до любого туристического объекта можно добраться автобусом.

Фуникулеры

В Австрии действует примерно 3.000 канатных подвесных дорог, кресельных канатных подъемников и буксирных лифтов.