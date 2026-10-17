Admonter Holzindustrie AG
Acerca de
ADMONTER HOLZINDUSTRIE AG es una empresa con actividad internacional con aproximadamente 280 empleados y un volumen de negocio anual de 69 millones de euros (2021). Fabrica productos de madera natural de elevada calidad y produce exclusivamente en su planta de Admont.
ADMONTER HOLZINDUSTRIE AG es una empresa con actividad internacional con aproximadamente 280 empleados y un volumen de negocio anual de 69 millones de euros (2021). Fabrica productos de madera natural de elevada calidad y produce exclusivamente en su planta de Admont.
Los productos de Admonter, son atemporales y una ...
Cómo contactar
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Sede
Admonter Holzindustrie AG
Sägestraße 539
8911 Admont
Austria
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