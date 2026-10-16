Alpine Bulk Materials Handling GmbH
Cómo contactar
Sede
8700 Leoben
Austria
Perfil de la empresa
El equipo de ALPINE cuenta con más de 500 años de experiencia en la ejecución de numerosos proyectos complejos en todo el mundo y está a su disposición con un conocimiento experto de primera categoría.
ALPINE se enorgullece de su capacidad para comprender los desafíos únicos que afronta cada empresa y para desarrollar soluciones creativas a fin de maximizar su rentabilidad. Si su negocio depende del rendimiento eficiente y fiable de instalaciones y sistemas de transporte de materiales a granel, ALPINE es el socio perfecto para conducirle hasta el éxito sostenible a lo largo de todo el ciclo de vida.
Oportunidades de negocio
ALPINE – Su socio durante todo el ciclo de vida
Aumento de la eficiencia y la sostenibilidad en la minería y el traslado de materiales a granel
Alpine Bulk es una empresa de ingeniería, asesoría y equipamiento altamente especializada en el ámbito del transporte de materiales a granel. Alpine Bulk es una filial cien por cien de NEPEAN Corporation que dispone de expertos de primera categoría en el sector, con amplia experiencia en el desarrollo, suministro y puesta a punto en todo el mundo de máquinas para el traslado de materiales a granel y sistemas integrados.