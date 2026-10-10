E. Hawle Armaturenwerke GmbH
Acerca de
Hawle, una empresa familiar fundada en 1948, es líder mundial en la fabricación de válvulas pesadas. El grupo austriaco Hawle produce válvulas de calidad y larga vida útil para sistemas de agua potable y aguas residuales, cumpliendo las normas europeas y estándares más amplios.
Hawle, una empresa familiar fundada en 1948, es líder mundial en la fabricación de válvulas pesadas. El grupo austriaco Hawle produce válvulas de calidad y larga vida útil para sistemas de agua potable y aguas residuales, cumpliendo las normas europeas y estándares más amplios.
La garantía de calidad de 10 años, algo ...
Cómo contactar
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Sede
E. Hawle Armaturenwerke GmbH
Wagrainer Straße 13
4840 Vöcklabruck
Austria
4840 Vöcklabruck
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