GEOCONSULT ZT GmbH
Acerca de
GEOCONSULT es una empresa familiar independiente y global, que presta servicios integrales de ingeniería y asesoramiento respecto de proyectos de infraestructura.
GEOCONSULT es una empresa familiar independiente y global, que presta servicios integrales de ingeniería y asesoramiento respecto de proyectos de infraestructura.
De un modo flexible, GEOCONSULT asiste a sus clientes con soluciones innovadoras, convirtiendo ideas fascinantes en realidades concretas, y proporcionando ...
Cómo contactar
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Filiales en este país
Geoconsult Latinoamérica Chile S.A.
Av. Apoquindo 4615 Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
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Sede
GEOCONSULT ZT GmbH
Urstein Süd 13, Wissenspark Salzburg Urstein
5412 Puch bei Hallein
Austria
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