LYNX Lining es la marca propia del ingeniero Martin Heidecker con la que, desde 2020, lanza al mercado material y soluciones de alta tecnología "made in Austria" para la protección frente al desgaste, junto a una empresa tradicional de Alta Austria en calidad de productor exclusivo.

El saber hacer atesorado a lo largo de 30 años de experiencia como ingeniero mecánico y durante más de 20 años en el ámbito de la distribución internacional, combinados con más de 13 años de experiencia como profesional autónomo, garantizan la máxima satisfacción del cliente.

Esta amplia experiencia, incorporada tanto en la marca y como en la tecnología de LYNX Lining, se pueden utilizar 1:1 para ayudar a los clientes a solucionar problemas y a conseguir un ahorro significativo de costes de explotación de hasta un 80 % y, de este modo, lograr un beneficio mayor.

© Lynx Lining by Martin Heidecker