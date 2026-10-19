Komet Irrigation
Cómo contactar
Sede
9900 Lienz
Austria
Perfil de la empresa
Komet Irrigation es una empresa familiar austríaca con sede en Lienz, Austria, que atesora más de 70 años de experiencia en el desarrollo y fabricación de soluciones de riego por aspersión. Esta empresa produce aspersores de pivote, reguladores de presión y rociadores para grandes superficies y actualmente es uno de los fabricantes líderes del sector. Con sucursales en Estados Unidos y Brasil y un equipo de ventas que opera en todo el mundo, Komet Irrigation dispone de una potente red de distribución internacional. Sus productos se utilizan, entre otros ámbitos, en entornos industriales exigentes, por ejemplo, en la minería y en la supresión de polvo.
Oportunidades de negocio
Intensificación de la visibilidad de la marca y captación de nuevos clientes en el ámbito de la minería.
El objetivo consiste en reforzar el conocimiento de la marca Komet Irrigation en el mercado chileno y latinoamericano, explorar nuevas posibilidades de distribución y captar nuevos clientes, sobre todo en el ámbito de la minería. La empresa ofrece modelos y soluciones desarrollados especialmente para aplicaciones de minería y para la supresión de polvo. Sus rociadores para grandes superficies son extremadamente robustos y pueden aplicar incluso sustancias agresivas sin ningún problema.