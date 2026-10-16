LCS Cable Cranes GmbH
LCS – the Cable Crane Company | Austria
Terrenos escarpados, falta de infraestructuras y vías de transporte pesado saturadas: LCS desarrolla soluciones de grúas de cable a medida, diseñadas específicamente para operar allí donde los sistemas de transporte convencionales alcanzan sus límites.
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Sede
6700 Lorüns
Austria
Perfil de la empresa
LCS – the Cable Crane Company | Austria
Terrenos escarpados, falta de infraestructuras y vías de transporte pesado saturadas: LCS desarrolla soluciones de grúas de cable a medida, diseñadas específicamente para operar allí donde los sistemas de transporte convencionales alcanzan sus límites. LCS ofrece sistemas de grúas de cables duales para el trabajo a cielo abierto: desde carga a granel hasta carga pesada, desde piezas de repuesto hasta personal. Hasta 40 t de carga acarreada y hasta 80 t con la opción tándem. Sin depender de rampas y vías de transporte pesado, ni de las condiciones climáticas y con redundancia integrada. OPEX más bajos y máxima seguridad de abastecimiento.
Oportunidades de negocio
Instalación dual de grúa de cable de LCS, inclusive opción tándem
La solución perfecta para el trabajo a cielo abierto
Frecuentemente, los proyectos a cielo abierto tienen que hacer frente a desafíos logísticos debidos, por ejemplo, a terrenos empinados, rampas sobrecargadas o falta de infraestructuras.
LCS está a su disposición como socio competente en el desarrollo y puesta en práctica de soluciones de transporte diseñadas a medida. Si está interesado, contacte directamente con la empresa.