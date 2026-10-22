© MCI Internationale Hochschule GmbH

BEYOND A UNIVERSITY.

Como Unternehmerische Hochschule® (escuela universitaria empresarial), MCI aúna ciencia, economía y consultoría en un proyecto único en su género.

MENTORING THE MOTIVATED.

La amplia cartera de programas comprende ciclos internacionales de licenciatura y máster en los campos de economía y sociedad, así como tecnología y ciencias de la vida.

Esta oferta se completa con una formación ejecutiva de primera categoría para empleados y directivos.

WHY NOT STUDY AT THE TOP?

Internacionalidad, calidad y excelencia son los pilares fundamentales de una formación de primera categoría que permite a los alumnos de MCI disfrutar de las mejores perspectivas a la hora de desarrollar su carrera profesional en todo el mundo.

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