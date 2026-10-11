Münzer Bioindustrie GmbH
Cómo contactar
Sede
8261 Sinabelkirchen
Austria
1220 Wien
Austria
Perfil de la empresa
Münzer Bioindustrie GmbH es un consorcio mixto con sede en Austria dirigido por sus propietarios. El alcance de los servicios comprende la gestión de residuos líquidos, la recogida y el aprovechamiento de aceites de cocina usados para la producción de biodiésel, la limpieza de instalaciones industriales y el reciclaje de chatarra eléctrica y de cableado. Esta empresa familiar, fundada en 1991, es uno de los mayores recolectores y comercializadores de aceites de cocina usados en Europa. Münzer opera la mayor planta de producción de biodiésel del país en el puerto petrolero vienés de Lobau. El objetivo prioritario de la empresa es la descarbonización del sector del tráfico y el transporte. Más de 800 empleados y empleadas repartidos por tres continentes alcanzaron en el ejercicio 2024/25 un volumen de negocio de más de 360 millones de euros.
Oportunidades de negocio
De los desechos a la energía
Münzer está en búsqueda permanente de nuevos socios y cooperaciones para recopilar aceite de cocina usado. Como empresa que opera en el ámbito de la economía circular, Münzer utiliza el aceite de cocina usado para obtener biodiésel sostenible y, de este modo, contribuye a la descarbonización del sector del tráfico y el transporte.
Además, la empresa siempre está interesada en establecer nuevas cooperaciones en el ámbito de las materias primas avanzadas. En Münzer es bienvenido el intercambio de impresiones con empresas que recopilan y suministran desechos y materias primas adecuados.