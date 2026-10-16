CONSTRUIMOS TODO… La empresa se toma su eslogan al pie de la letra. Ya se trate de pozos, túneles o la construcción de edificios: los clientes pueden confiar plenamente en los conocimientos, la experiencia y la competencia de ÖSTU-STETTIN.

Los requisitos de las construcciones más modernas aumentan continuamente, por lo que ÖSTU-STETTIN desarrolla, planifica y diseña constantemente nuevas máquinas y métodos de construcción.

En la actualidad, la empresa da empleo a unas 500 personas y el grupo genera unas ventas de alrededor de 300 millones de euros. Desde 2008, ÖSTU-STETTIN forma parte del GRUPO HABAU, por lo que está integrada en uno de los mayores grupos constructores de Austria.

© ÖSTU-STETTIN Hoch- und Tiefbau GmbH