ÖSTU-STETTIN Hoch- und Tiefbau GmbH
Cómo contactar
Sede
8700 Leoben
Austria
Perfil de la empresa
CONSTRUIMOS TODO… La empresa se toma su eslogan al pie de la letra. Ya se trate de pozos, túneles o la construcción de edificios: los clientes pueden confiar plenamente en los conocimientos, la experiencia y la competencia de ÖSTU-STETTIN.
Los requisitos de las construcciones más modernas aumentan continuamente, por lo que ÖSTU-STETTIN desarrolla, planifica y diseña constantemente nuevas máquinas y métodos de construcción.
En la actualidad, la empresa da empleo a unas 500 personas y el grupo genera unas ventas de alrededor de 300 millones de euros. Desde 2008, ÖSTU-STETTIN forma parte del GRUPO HABAU, por lo que está integrada en uno de los mayores grupos constructores de Austria.
Oportunidades de negocio
Construcción de túneles y pozos
ÖSTU-STETTIN trabaja en la construcción de túneles y pozos desde hace más de cien años. La empresa aprovecha esta experiencia para desarrollar las tecnologías más modernas. Las instalaciones de ÖSTU-STETTIN convencen por su larga vida útil y están diseñadas para cargas constantes extremas.
Contáctenos si está interesado:
7550000 Las Condes Santiago de Chile
Chile