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ÖSTU-STETTIN Hoch- und Tiefbau GmbH

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CONSTRUIMOS TODO… La empresa se toma su eslogan al pie de la letra. Ya se trate de pozos, túneles o la construcción de edificios: los clientes pueden confiar plenamente en los conocimientos, la experiencia y la competencia de ÖSTU-STETTIN.

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ÖSTU-STETTIN Hoch- und Tiefbau GmbH
Münzenbergstraße 38
8700 Leoben
Austria
+433842425230
+43384242523133
leoben@oestu-stettin.at
http://www.oestu-stettin.at
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Sobre la empresa

Perfil de la empresa

CONSTRUIMOS TODO… La empresa se toma su eslogan al pie de la letra. Ya se trate de pozos, túneles o la construcción de edificios: los clientes pueden confiar plenamente en los conocimientos, la experiencia y la competencia de ÖSTU-STETTIN.

Los requisitos de las construcciones más modernas aumentan continuamente, por lo que ÖSTU-STETTIN desarrolla, planifica y diseña constantemente nuevas máquinas y métodos de construcción.

En la actualidad, la empresa da empleo a unas 500 personas y el grupo genera unas ventas de alrededor de 300 millones de euros. Desde 2008, ÖSTU-STETTIN forma parte del GRUPO HABAU, por lo que está integrada en uno de los mayores grupos constructores de Austria.

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© ÖSTU-STETTIN Hoch- und Tiefbau GmbH
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Oportunidades de negocio

Oportunidades de negocio

Construcción de túneles y pozos

ÖSTU-STETTIN trabaja en la construcción de túneles y pozos desde hace más de cien años. La empresa aprovecha esta experiencia para desarrollar las tecnologías más modernas. Las instalaciones de ÖSTU-STETTIN convencen por su larga vida útil y están diseñadas para cargas constantes extremas.

Contáctenos si está interesado:

OSTU-STETTIN Constructora Chile, Limitada
Los Militares No. 5885 | Oficina 605
7550000 Las Condes Santiago de Chile
Chile
chile@oestu-stettin.at
https://www.oestu-stettin.cl
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