Redbloc | Redblocsystems GmbH
Redblocsystems ofrece un sistema de piezas prefabricadas altamente rentable, que se amortiza en muy poco tiempo. Los elementos de pared de elevada calidad se pueden fabricar de ladrillo, ladrillo silicocalcáreo, hormigón celular, ladrillos de hormigón y otros materiales minerales, de un modo eficiente y económico.
La empresa busca: clientes
Cómo contactar
Sede
4600 Wels
Austria
Perfil de la empresa
Redblocsystems ofrece un sistema de piezas prefabricadas altamente rentable, que se amortiza en muy poco tiempo. Los elementos de pared de elevada calidad se pueden fabricar de ladrillo, ladrillo silicocalcáreo, hormigón celular, ladrillos de hormigón y otros materiales minerales, de un modo eficiente y económico.
Ventajas:
- Técnica de piezas prefabricadas de probada eficacia.
- Producción justo a tiempo (JIT).
- Calidad y precisión elevadas.
- Recortes precisos (cubiertas inclinadas, ventanas, etc.)
- Reducidos tiempos de construcción.
- Costes calculables.
- Se pueden llevar a cabo todo tipo de edificaciones.
Redblocsystems combina las extraordinarias ventajas de la construcción maciza en términos de calidad de vida, sostenibilidad y aislamiento térmico y acústico, con el aumento de la eficiencia de la construcción con piezas prefabricadas.
Oportunidades de negocio
EL FUTURO DE LA CONSTRUCCIÓN. EFICIENTE Y TOTALMENTE AUTOMÁTICO.
Redblocsystems ofrece instalaciones llave en mano automáticas y semiautomáticas para la prefabricación de elementos de pared. Las piezas prefabricadas se hacen a medida. Todas las formas especiales, como cubiertas inclinadas, canales de instalación, huecos de ventanas y puertas, se fabrican de forma totalmente automática.
Redblocsystems cuenta con los permisos técnicos necesarios y ofrece sus conocimientos técnicos bajo licencia. Redblocsystems es la solución de futuro a la escasez de trabajadores cualificados y aumenta la productividad en la construcción.
Los destinatarios son los fabricantes de materiales de construcción y las empresas constructoras.