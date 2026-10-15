STEYR ARMS GmbH es el fabricante austríaco líder de pistolas y armas de pequeño calibre para el ejército, la policía y las fuerzas de seguridad.

Con una cuota de exportación superior al 95 %, STEYR ARMS GmbH es un actor global en este segmento. Ejércitos, cuerpos de policía y otras organizaciones estatales de seguridad en todo el mundo confían en la calidad, precisión y fiabilidad de los productos.

Muchas décadas de experiencia internacional dan como resultado mejoras continuas y el desarrollo de nuevos productos. También hay soluciones especiales para las necesidades específicas de clientes.

Gama de productos:

- Pistolas.

- Rifles de francotirador.

- Rifles de asalto.

- Lanzagranadas.

© STEYR ARMS GmbH