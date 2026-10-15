STEYR ARMS GmbH
Cómo contactar
Sede
4442 Kleinraming
Austria
Perfil de la empresa
STEYR ARMS GmbH es el fabricante austríaco líder de pistolas y armas de pequeño calibre para el ejército, la policía y las fuerzas de seguridad.
Con una cuota de exportación superior al 95 %, STEYR ARMS GmbH es un actor global en este segmento. Ejércitos, cuerpos de policía y otras organizaciones estatales de seguridad en todo el mundo confían en la calidad, precisión y fiabilidad de los productos.
Muchas décadas de experiencia internacional dan como resultado mejoras continuas y el desarrollo de nuevos productos. También hay soluciones especiales para las necesidades específicas de clientes.
Gama de productos:
- Pistolas.
- Rifles de francotirador.
- Rifles de asalto.
- Lanzagranadas.
Oportunidades de negocio
Pistolas y armas de pequeño calibre
STEYR ARMS GmbH es el fabricante austriaco líder de armas de pequeño calibre para las fuerzas estatales.
La empresa desea entrar en contacto con cuerpos de policía, el ejército y otras fuerzas de seguridad interesados en pistolas, rifles de francotirador, rifles de asalto y lanzagranadas. Las pistolas y armas de pequeño calibre se utilizan también para la caza y el tiro deportivo.