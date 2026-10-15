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STEYR ARMS GmbH

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STEYR ARMS GmbH es el fabricante austriaco líder de pistolas y armas de pequeño calibre para el ejército, la policía y las fuerzas de seguridad.

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STEYR ARMS GmbH
Ramingtal 46
4442 Kleinraming
Austria
+4372528960
+43725278621
office@steyr-arms.com
https://www.steyr-arms.com
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Sobre la empresa

Perfil de la empresa

STEYR ARMS GmbH es el fabricante austríaco líder de pistolas y armas de pequeño calibre para el ejército, la policía y las fuerzas de seguridad.

Con una cuota de exportación superior al 95 %, STEYR ARMS GmbH es un actor global en este segmento. Ejércitos, cuerpos de policía y otras organizaciones estatales de seguridad en todo el mundo confían en la calidad, precisión y fiabilidad de los productos.
Muchas décadas de experiencia internacional dan como resultado mejoras continuas y el desarrollo de nuevos productos. También hay soluciones especiales para las necesidades específicas de clientes.

Gama de productos:
- Pistolas.
- Rifles de francotirador.
- Rifles de asalto.
- Lanzagranadas.

Imagen del producto
© STEYR ARMS GmbH
Imagen del producto
© STEYR ARMS GmbH
Oportunidades de negocio

Oportunidades de negocio

Pistolas y armas de pequeño calibre

STEYR ARMS GmbH es el fabricante austriaco líder de armas de pequeño calibre para las fuerzas estatales.

La empresa desea entrar en contacto con cuerpos de policía, el ejército y otras fuerzas de seguridad interesados en pistolas, rifles de francotirador, rifles de asalto y lanzagranadas. Las pistolas y armas de pequeño calibre se utilizan también para la caza y el tiro deportivo.

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