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STRABAG AG

Acerca de
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STRABAG SE es un grupo tecnológico europeo dedicado a servicios de construcción y es líder en innovación y solidez financiera.

Sector

Cómo contactar

Cómo contactar

Filiales en este país

STRABAG SpA
Alonso de Córdova 4355 Of 1001
7630000 Vitacura, Santiago
Chile
+562 3203-6610
+5696539-2475
chile@strabag.com
http://www.strabag.cl
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