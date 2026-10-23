STRABAG AG
Acerca de
STRABAG SE es un grupo tecnológico europeo dedicado a servicios de construcción y es líder en innovación y solidez financiera.
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Cómo contactarAnterior Siguiente
Cómo contactar
Filiales en este país
STRABAG SpA
Alonso de Córdova 4355 Of 1001
7630000 Vitacura, Santiago
Chile
7630000 Vitacura, Santiago
Chile
Sede
STRABAG AG
Donau-City-Straße 9
1220 Wien
Austria
1220 Wien
Austria
STRABAG AG
Ortenburgerstraße 27
9800 Spittal an der Drau
Austria
9800 Spittal an der Drau
Austria
STRABAG AG
Wiener Straße 24
3382 Loosdorf
Austria
3382 Loosdorf
Austria
STRABAG AG
Westbahnstrasse 62/1
4614 Marchtrenk
Austria
4614 Marchtrenk
Austria