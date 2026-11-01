Webinar: Arquitectura y construcción sostenible – experiencias y oportunidades en América Latina y Austria

Conversatorio con expertos de América Latina y Austria

¿Cómo pueden Austria y América Latina contribuir conjuntamente al futuro de la construcción sostenible? ¿Qué innovaciones, materiales, modelos de negocio y enfoques regulatorios están marcando el desarrollo de un sector de la construcción más eficiente en el uso de los recursos y respetuoso con el clima? ¿Y qué oportunidades se generan para las empresas austríacas interesadas en el mercado chileno y en América Latina?





ADVANTAGE AUSTRIA le invita a participar en un conversatorio internacional con destacados expertos. Especialistas de Austria, América Latina y otras partes del mundo analizarán en este webinar gratuito y en inglés los puntos en común, desafíos y perspectivas futuras en torno a la construcción sostenible. El objetivo del webinar es visibilizar experiencias exitosas de ambas regiones, identificar sinergias y fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias entre los distintos mercados.

Entre los temas centrales se abordarán las siguientes preguntas:





¿Qué tendencias están marcando la construcción sostenible en Austria y América Latina?

¿Cómo se pueden implementar con éxito la economía circular y la eficiencia en el uso de recursos en el sector de la construcción?

¿Qué papel desempeñan los materiales innovadores, la digitalización y el desarrollo urbano sostenible?

¿Qué oportunidades de mercado existen para los proveedores austríacos de tecnologías, servicios y soluciones?

¿Qué experiencias y buenas prácticas pueden transferirse entre ambas regiones?





Nuestros expertos

John Fookes es arquitecto chileno, experto en eficiencia energética y sostenibilidad, y fundador de la consultora Ecobuilding. Cuenta con un máster en Architectural Technology de la University of Nottingham y más de 20 años de experiencia profesional internacional en Chile y el Reino Unido. Sus principales áreas de especialización incluyen edificios energéticamente eficientes, sistemas de certificación de sustentabilidad (CES, CEV, LEED, BREEAM, Net Zero) y la implementación de proyectos de construcción respetuosos con el clima. Además de su labor como consultor, se desempeña como docente universitario y contribuye al desarrollo de estándares de construcción y vivienda energéticamente eficientes en Chile.





Carolina Dovat es una arquitecta uruguaya, fundadora y directora de Dovat Arquitectos en Montevideo. Con más de dos décadas de experiencia, desarrolla principalmente proyectos corporativos, educativos y comerciales. Su trabajo se centra especialmente en la construcción sostenible y en el desarrollo de soluciones de madera maciza (Mass Timber) en Uruguay. Su propia vivienda en Mass Timber recibió el Premio Nacional de Eficiencia Energética de Uruguay en 2023. A través de proyectos como Life Zonamerica, integra arquitectura, eficiencia de recursos, desempeño de edificios y soluciones innovadoras en madera.





Xavier Valladares es arquitecto y consultor en sostenibilidad mexicano con más de 20 años de experiencia internacional. Como socio director de ECOstudio XV, asesora proyectos de construcción sostenible y bioclimática, eficiencia energética, arquitectura regenerativa y edificios de cero emisiones. Estudió Arquitectura en la IBERO y Environmental Design and Engineering en University College London, y trabajó, entre otros, en Richard Rogers Partnership. Cuenta con acreditaciones como LEED AP BD+C, EDGE Expert y BREEAM EcoHomes. Además, es profesor en la IBERO ( Catedra Cemex) y combina el desempeño técnico de los edificios de alto desempen̈o o cero emisiones con el diseño arquitectónico.

Dra. Julie Godefroy es consultora en sostenibilidad, Chartered Engineer y experta en edificios carbono neutrales. Cuenta con un doctorado en Low-Carbon Buildings y trabaja como consultora independiente y Head of Net Zero Policy en CIBSE, la institución británica de ingeniería especializada en servicios para edificios. Sus principales áreas de trabajo incluyen la descarbonización del sector de la construcción, el desempeño de los edificios, la salud y el bienestar en espacios construidos, así como la rehabilitación sostenible de edificios existentes y patrimoniales. Además, participa activamente en comités especializados e iniciativas de investigación, entre otros, para UCL, National Trust y Woodknowledge Wales.





Dra. Anna-Vera Deinhammer es ingeniera integral, arquitecta austríaca y experta en desarrollo inmobiliario sostenible y economía circular aplicada a la construcción. Es profesora titular de la cátedra de Sustainable Real Estate Development en FHWien der WKW y vicepresidenta del Circular Economy Forum Austria. Su trabajo se centra en el desarrollo urbano e inmobiliario sostenible, la construcción circular, la eficiencia en el uso de recursos y la vinculación entre ciencia, empresas, política y sociedad civil. Asimismo, representa a Austria internacionalmente en organismos vinculados a la construcción sostenible y la sustentabilidad, y es una de las voces destacadas en la transformación del sector de la construcción y el mercado inmobiliario en Europa.

Cornelia Forsthuber-Aumayr es experta en cooperación internacional austríaca en el ámbito del desarrollo urbano e inmobiliario sostenible. Tras estudiar Germanística y Socioeconomía, se especializó en la intersección entre sostenibilidad, gestión de proyectos y organización de eventos. Durante varios años ocupó cargos directivos en Urban Future, entre ellos el de Editor-in-Chief de CityChangers.org, donde estuvo a cargo de contenidos relacionados con construcción y rehabilitación sostenible. Desde 2025 es responsable del área de International Relations de la Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI), desde donde promueve la visibilidad internacional de la experiencia y las capacidades austríacas en sostenibilidad aplicadas a la construcción y al sector inmobiliario.

Dr. Richard Teichmann es desarrollador inmobiliario austríaco, pionero de la construcción sostenible y socio gerente de Teichmann & Compagnons Property Networks. Desde hace décadas desarrolla proyectos inmobiliarios comerciales sostenibles en Europa Central y Oriental, y es considerado uno de los impulsores del enfoque de Green Building en la región. Es cofundador de la Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI), participa activamente en diversos Green Building Councils y en 2023 fue elegido vicepresidente (Vice Chair) del European Regional Network del World Green Building Council (WorldGBC). Doctor en Derecho y MBA de INSEAD, promueve además a nivel internacional la transformación sostenible del sector de la construcción y del mercado inmobiliario.



Este conversatorio busca ser el punto de partida para profundizar el intercambio de conocimientos y experiencias. Queremos abordar conjuntamente distintos temas vinculados a la construcción sostenible e identificar aquellos ámbitos que despierten mayor interés entre los participantes. En función del interés generado, está prevista la realización de nuevos webinars especializados en colaboración con AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA, EuroChile, ÖGNI Austria y Circular Economy Forum Austria.

El webinar está dirigido a:

empresas de los sectores de la construcción, infraestructura y tecnologías ambientales,

arquitectos, planificadores e ingenieros,

proveedores de tecnologías y materiales de construcción sostenibles,

representantes del mundo académico, asociaciones sectoriales y organismos públicos,

así como a todas las personas interesadas en la construcción sostenible.

Aproveche esta oportunidad para conocer a expertos internacionales, descubrir nuevas perspectivas y establecer contactos valiosos para futuras cooperaciones.

Inscríbase ahora de forma gratuita y sea parte de la conversación sobre el futuro de la construcción sostenible.

