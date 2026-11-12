Construcción sostenible: un diálogo entre Austria y América Latina

El 11 de noviembre se realizó el webinar Arquitectura y construcción sostenible – experiencias y oportunidades en América Latina y Austria, una instancia de intercambio organizada con el apoyo de Civita Arquitectura y EcoBuilding



El encuentro estrenó además un nuevo formato: sin presentaciones ni PowerPoints, y con un enfoque centrado en la conversación, la discusión y la interacción entre los participantes. Siete especialistas de Austria, Chile, México y Uruguay intercambiaron experiencias y perspectivas sobre los desafíos concretos que enfrenta el sector de la construcción en ambos lados del Atlántico.

Entre los temas centrales estuvo la pregunta de cómo conciliar la renovación de eificios existentes con la necesidad de construir nuevas viviendas a gran escala en América Latina. También se debatió sobre regulación, certificación, eficiencia energética, economía circular y el papel de los incentivos económicos.

Una conclusión transversal fue que las normas por sí solas no bastan. La sostenibilidad debe ser medible, comprensible y económicamente atractiva. Esto implica evaluar el desempeño real de los edificios después de su entrega y traducir indicadores técnicos en beneficios concretos para propietarios y usuarios, como mayor confort, menores costos energéticos y mejor calidad de los espacios.

El diálogo también destacó el valor de la cooperación internacional. Más que trasladar modelos directamente de una región a otra, se trata de compartir experiencias, aprender también de los errores y adaptar soluciones a cada contexto local. El carácter abierto e interactivo del webinar permitió precisamente ese intercambio, creando un espacio para conectar experiencias austríacas y latinoamericanas y generar nuevas perspectivas para una construcción más sostenible.