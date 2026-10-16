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Bühler Wafer Solutions GmbH

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How to get in touch

Headquarters

Bühler Wafer Solutions GmbH
Franz-Haas-Straße 1
2100 Leobendorf
Austria
+4322626000
+4322626004040
office.bhfe@buhlergroup.com
https://www.buhlergroup.com/content/buhlergroup/global/en/locations/Austria-Leobendorf.html
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