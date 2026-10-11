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Weingut Payr

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How to get in touch

Headquarters

Weingut Payr
Dorfstraße 18
2465 Höflein bei Bruck an der Leitha
Austria
+43216262356
+43216262356
robert@weingut-payr.at
http://www.weingut-payr.at
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