اتريش با مساحتي در حدود 883 83 كيلومتر مربع در قلب اروپا واقع شده و با كشورهاي زير هم مرز است
- آلمان
- چچن
- اسلواكي
- مجارستان
- اسلوني
- ايتاليا
- ليختن اشتاين
- و سوئيس
اين كشور با ساير كشورهاي اروپاي مركزي تطابق زماني دارد
بيشترين تراكم جمعيت در پايتخت يعني شهر وين (2,028.289, 01.01.2025 نفر) و مراكز ايالت ها وجود دارد
- گراتز با 305.314, 01.01.2025 ساكن
- لينتز 213.557, 01.01.2025 ساكن
- سالزبورگ با 157.659, 01.01.2025 ساكن.
لهGroßglockner با 798 3 متر در ارتفاعات Tauern بلندترين كوه اتريش است
شرايط آب و هوايي
متوسط دما در فصل تابستان بين 20 تا 35 درجه سانتيگراد است. برودت هوا در فصل زمستان به منفي 15 درجه هم مي رسد اما بطور متوسط بالغ بر 4- درجه سانتيگراد است. در ارتفاعات برف سنگيني مي بارد. بيشترين باران در ماه هاي مي و ژوئن مي بارد
آب ها
مهم ترين رودخانه داخلي اتريش رود دن است. بزرگ ترين درياچه، درياچه
Neusiedler
در
Burgenland
است. هفتاد و هفت درصد كل مساحت اين درياچه يعني 315 كيلومتر مربع آن در اتريش قرار داشته و مابقي متعلق به مجارستان است. درياچه
Atter
با مساحت 46 كيلومتر مربع و درياچه
Traun
با مساحت 24 كيلومتر مربع از ديگر درياچه هاي اين كشور هستند
بيست وچهار كيلومتر مربع از كل مساحت 536 كيلومتر مربعي درياچه
Boden
در كشور اتريش قرار دارد
مواد اوليه
در اتريش مواد اوليه زير استخراج مي شوند
- سنگ آهن
- ذغال سنگ
- نفت و گاز
- منگنز
- كوارتز
- گچ
- سرب و روي
- كربن و كائولين
معدن سالزبورگ از مهم ترين معادن اين كشور است. از ديگر مواد اوليه مهم اين كشور مي توان از چوب نام برد