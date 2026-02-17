ارتباطات هوايي

مهم ترين فرودگاه ها با پروازهاي داخلي و خارجي بصورت روزانه

ترانسفر فرودگاهي

قطار شهري فرودگاه با نام

CATبين مركز شهر وين (ايتسگاه مركزي وين) و فرودگاه وين در تردد است. مدت حركت 16 دقيقه اس.

اتوبوس ها مابين فرودگاه و ايستگاه قطارغرب، ميدان سوئد و ایستگاه کاگران در رفت و آمد هستند.



تاكسي هاي فرودگاه در فرودگاه وين در انتظار مسافر بسر مي برند. اين تاكسي ها را بايد از قبل سفارش داد و كرايه آنها بنا بر يك قيمت ثابت، باضافه بار، بدون اضافه بها جهت سفر بدون مسافر محاسبه مي شود .

قطار

اتريش تقريبا با تمام كشورهاي اروپايي ارتباط خطوط راه آهن دارد

قطارهاي روزانه



خودرو



قوانين و تابلوهاي راهنمايي و رانندگي در اتريش مطابق با ساير كشورهاي اروپايي است. استفاده از تمام اتوبان ها و بزرگراه هاي اتريش مستلزم پرداخت عوارض است. در تمام خيابان هاي اتريش كه خارج از محدوه مسكوني قرار دارند به همراه داشتن جليقه هاي شبرنگ الزامي است. مقدار مجاز الكل 5/0 پروميل است. بستن كمربند ايمني الزامي است

حداكثر سرعت مجاز، به جز در مواردي كه روي تابلوهاي راهنمايي مورد ديگري ثبت شده باشد، بطور كلي

در مناطق مسكوني حداكثر 50 كيلومتر در ساعت

در مناطق غير مسكوني حاكثر 100 كيلومتر در ساعت

در اتوبان ها حداكثر 130 كيلومتر در ساعت





تاكسي

تاكسي ها در شهر هاي بزرگ اتريش مجهز به تاكسي متر دولتي هستند. كرايه بر حسب كيلومتر طي شده و نيز مدت زمان سفر محاسبه مي شود.

كشتي

بر روي رودخانه دن خطوط كشتيراني مختلفي در جهات مختلف اين رودخانه مشغول به حمل مسافر هستند. علاوه بر آن در درياچه هاي اتريش كشتي هاي تفريحي بسياري خدمات خود را به مسافران عرضه مي كنند.

اتوبوس

خط اتوبوسرانی راه آهن اتریش، 800 خط با 21100 مسیر روزانه را در تمام اتریش پوشش می دهد. تقريبا تمامي مكان هاي مورد توجه گردشگران در اين كشور با اتوبوس قابل دسترسي هستند .

تله كابين و تله سي

در اتريش نزديك به 3.000 تله كابين و تله سي مشغول به كار هستند.