ADVANTAGE AUSTRIA – در سرتاسر دنیا در خدمت شما

ADVANTAGE AUSTRIA با حدود 100 دفتر در بیش از 70 کشور جهان، طیف گسترده ای از خدمات اطلاعاتی و توسعه تجارت را هم برای شرکت های اتریشی و هم شرکای تجاری بین المللی آنها فراهم می آورد. حدود 800 کارمند در سراسر جهان می توانند به شما در یافتن تأمین کنندگان و شرکای تجاری اتریشی کمک کنند. ما هر ساله حدود 800 رویداد ترتیب می دهیم تا طرفین تجاری را گرد هم بیاوریم. سایر خدمات ارائه شده توسط دفاتر ADVANTAGE AUSTRIA شامل معرفی به شرکت های اتریشی است که در جستجوی واردکنندگان، توزیع کنندگان یا نمایندگان هستند. از دیگر خدمات این دفاتر می توان به ارائه اطلاعات عمیق در مورد اتریش به عنوان محلی برای کسب و کار و کمک به ورود به بازار اتریش نام برد.



ADVANTAGE AUSTRIA با ترویج محصولات و خدمات شرکت های اتریشی در سراسر جهان، با کمک به شرکت ها و سازمان های خارج از اتریش برای ایجاد روابط قوی با شرکت های اتریشی و با ترویج تبادل بهترین ذهن ها و نوآوری های جهانی و اتریشی، برای ایجاد فرصت های تجاری بین المللی بیشتر تلاش می کند.



درباره این وب سایت

www.advantageaustria.org وب پورتال رسمی تجارت اتریش در خارج از کشور است. این پورتال، به معرفی شرکت های اتریشی متخصص در امور صادرات و واردات پرداخته و فرصت های تجاری قابل توجهی ایجاد می کند. با دفتر محلی ADVANTAGE AUSTRIA در کشور خود تماس بگیرید یا پیشنهادات تجاری در هر بخش را جستجو و مطالعه نمائید.