نشريات
مهم ترين روزنامه هاي اقتصادي اتريش عبارتند از
مهم ترين مجلات اقتصادي اتريش عبارتند از
تمامي نشريات مهم اتريش در كنار نسخ چاپي به عرضه اخبار بصورت آنلاين نيز مي پردازند
پر تيراژترين روزنامه اتريشي، روزنامه
Neue Kronen
با 20,9% خواننده است و پس از آن روزنامه هاي
Heute
Kleine Zeitung
Der Standard
Österreich
و
Kurier
در صدر پرتيراژترين روزنامه ها قرار دارند .
راديو و تلويزيون
علاوه بر ایستگاه های رادیویی دولتی – بنگاه خبرپراکنی اتریش (ORF) – تعداد زیادی از ایستگاه های رادیویی خصوصی، بویژه در مناطق شهری، مشغول به فعالیت هستند.
بنگاه خبرپراکنی دولتی اتریش (ORF)، دارای شش کانال تلویزیونی ملی است:
(ORF eins, ORF2, ORF III Kultur, ORF SPORT +, 3sat und ORF 2 Europe).
ATV، PULS 4 و Servus TV شبکه های تلویزیونی خصوصی هستند که در سراسر کشور پخش می شوند. علاوه بر آن چندین کانال منطقه ای نیز وجود دارند. دریافت کابلی و ماهواره ای شبکه های دولتی و خصوصی خارجی با سهم بازار قابل توجه، در اتریش بطور گسترده ای امکان پذیر است.
|درصد بينندگان مهم ترين شبكه هاي تلويزيوني در سال (2025)
|ORF2
|20,8 %
|ORFeins
|10,8 %
| ServusTV
|4,7 %
| ZDF
|4,5 %
| RTL
|3,7 %
| VOX
|3,6 %
|ARD
|3,1 %
|PULS 4
|2,7 %
|ATV
|2,6 %
|SAT.1
|2,3 %
|PRO7
|2,3 %