La 9ᵉ édition de l’AFRICA DAY, organisée le 19 octobre 2026 à Vienne par AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA (WKÖ) sous le thème « Africa. Means. Business », a réuni près de 700 participants venus d’Autriche et de différents pays africains à la Chambre de Commerce Féderale de l'Autriche. Cette rencontre de haut niveau a mis en lumière les opportunités de coopération économique, d’investissement et de partenariats industriels entre l’Autriche et le continent africain.

Un temps fort de cette édition a été l’intervention de Mme Mia Lahlou Filali, CEO de Pharma 5 et Présidente du Conseil d’Affaires Autriche–Maroc auprès de la CGEM, qui a consacré son discours à la souveraineté industrielle africaine et à l’importance de développer les capacités de production, l’innovation et la création de valeur locale. Elle a notamment souligné le rôle stratégique du Maroc comme plateforme de coopération industrielle entre l’Europe et l’Afrique.

L’événement s’est également déroulé en présence de Mme Beate Meinl-Reisinger, Ministre fédérale autrichienne des Affaires européennes et internationales, de S.E. M. Azzeddine Farhane, Ambassadeur du Royaume du Maroc en Autriche, ainsi que de plusieurs ambassadeurs africains et représentants institutionnels de haut niveau.

À travers sa participation, ADVANTAGE AUSTRIA Casablanca réaffirme son engagement à rapprocher les entreprises autrichiennes des marchés marocain et africains, en favorisant les échanges commerciaux, les investissements et les partenariats industriels durables. L'AFRICA DAY 2026 a ainsi confirmé le potentiel d'une coopération fondée sur les complémentarités entre l'expertise technologique autrichienne et les capacités industrielles du Maroc et du continent africain.



