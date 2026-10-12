Du 6 au 9 octobre 2026, ADVANTAGE AUSTRIA Casablanca, en coopération avec Business Upper Austria, a organisé une Mission Économique de haut niveau au Maroc, conduite par les conseillers régionaux Markus Achleitner et Günther Steinkellner. La délégation, composée d’une trentaine de représentants politiques, économiques et médiatiques, s’est rendue à Casablanca, Rabat, Kénitra et Tanger afin d’explorer de nouvelles opportunités de coopération dans les domaines de l’énergie, de l’hydrogène vert, des infrastructures ferroviaires, de la mobilité et de l’industrie. Au programme figuraient des rencontres institutionnelles, des échanges avec des acteurs clés du marché ainsi que des visites d’entreprises et de sites industriels, notamment Hirschmann Automotive, Mondi et ATG Maroc, ainsi que du complexe portuaire Tanger Med.
Mission Économique de Haute-Autriche au Maroc
Une délégation de haut niveau de Haute-Autriche, conduite par les conseillers régionaux Markus Achleitner (Économie, Énergie et Recherche) et Günther Steinkellner (Infrastructures et Mobilité), s’est rendue au Maroc du 6 au 9 octobre 2026. Organisée par ADVANTAGE AUSTRIA Casablanca en coopération avec Business Upper Austria, cette mission réunissait une trentaine de représentants politiques, économiques et médiatiques autour des perspectives de coopération entre les deux régions.
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