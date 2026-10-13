Du 7 au 10 octobre 2026, ADVANTAGE AUSTRIA Casablanca a participé au Marrakech Airshow 2026 avec un pavillon autrichien réunissant six entreprises : BAUR GmbH, Diamond Aircraft, Frequentis, JL Defense & Security Systems, Rosenbauer Group et voestalpine High Performance Metals GmbH. Durant quatre jours, les entreprises autrichiennes ont présenté leurs technologies et solutions dans les domaines de l’aéronautique, de la défense, de la sécurité, des télécommunications et des matériaux de haute performance. Le salon a permis de rencontrer des décideurs internationaux et des partenaires potentiels, tout en explorant de nouvelles perspectives de coopération commerciale et industrielle entre l’Autriche et le Maroc.
MARRAKECH AIRSHOW 2026
Le Marrakech Airshow 2026, le plus grand salon de l’aéronautique et de la défense au Maroc, a été marqué par quatre journées de rencontres enrichissantes et d’échanges prometteurs entre les entreprises autrichiennes et les acteurs clés des secteurs aéronautique et de la défense.
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