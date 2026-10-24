ADVANTAGE AUSTRIA Casablanca a accompagné une délégation de la Junge Industrie Steiermark (Association des jeunes industriels de Styrie) dans le cadre d’un voyage d’études au Maroc. Le programme comprenait notamment des visites de OCP, du cluster aéronautique MIDPARC, de Stellantis à Kénitra, de Renault à Tanger et de l’entreprise textile Vestpro à Tanger.

La délégation a ainsi pu découvrir le savoir-faire du secteur aéronautique à MIDPARC, observer directement les processus d’assemblage automobile chez Stellantis ainsi que les avancées en matière de technologies et d’automatisation industrielle. Chez Renault, les participants ont pu mesurer l’ampleur des capacités d’exportation du site vers les marchés internationaux, ainsi que le rôle stratégique du Maroc comme plateforme de production et d’exportation vers l’Europe et le continent africain, grâce à des chaînes logistiques performantes et des délais d’acheminement particulièrement courts. Enfin, la visite de Vestpro a offert un aperçu concret de la production textile en grande série pour des enseignes internationales de la mode, notamment Zara et Massimo Dutti.

Ces rencontres ont permis de mettre en lumière la diversité, la compétitivité et le degré de sophistication du tissu industriel marocain, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération entre les écosystèmes industriels marocain et autrichien.