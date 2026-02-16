Österreich hat eine Fläche von 83.883 km², liegt im Herzen Europas und grenzt an

Deutschland

die Tschechische Republik

die Slowakei

Ungarn

Slowenien

Italien

Liechtenstein und

die Schweiz.





Das Land gehört zur Mitteleuropäischen Zeitzone.

Die wichtigsten Ballungsräume sind die Bundeshauptstadt Wien (2,028.289 Einwohner 01.01.2025) und die Landeshauptstädte

Graz (305.314 Einwohner, 01.01.2025),

Linz (213.557 Einwohner, 01.01.2025) und

Salzburg (157.659 Einwohner, 01.01.2025).





Mit 3.798 m ist der Großglockner in den Hohen Tauern der höchste Berg Österreichs.

Klima

Die Durchschnittstemperatur liegt im Sommer bei etwa 20°C und steigt bis auf 35°C an. Im Winter können die Temperaturen bis auf –15°C fallen, liegen aber im Schnitt bei etwa -4°C. Insbesondere im Gebirge kann es kräftig schneien. Die meisten Niederschläge gibt es im Mai und Juni.

Gewässer

Die wichtigste Binnenwasserstraße ist die Donau. Der größte See ist der Neusiedler See im Burgenland. Er liegt mit ca. 77 % seiner Gesamtfläche von 315 km² in Österreich, der Rest gehört zu Ungarn. Der Attersee hat eine Fläche von 46 km², der Traunsee 24 km². Auch ein Anteil von 24 km² des Bodensees (gesamt 536 km²) liegt auf österreichischem Staatsgebiet.



Rohstoffe

In Österreich werden folgende Rohstoffe abgebaut:

Eisenerz

Braunkohle

Erdöl und Erdgas

Magnesit

Quarzsand

Gips

Blei- und Zinkerze

Graphit und Kaolin





Auch der Salzbergbau ist von Bedeutung. Ein weiterer wichtiger Rohstoff aus Österreich ist Holz.



