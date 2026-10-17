ACF Engineering & Automation GmbH
Over
ACF is producent van CORNERFORMER-maschines voor de productie van koud gevormde, gesloten hoeken op vlakke metaaldelen. Deze nieuwe techniek vervangt het lassen en slijpen van de hoeken. De gevormde hoeken zijn van een uitstekende kwaliteit bij roestvrij staal met geslepen oppervlakte. Deze koude vormtechniek is ...
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Zo kunt u contact opnemen
Hoofdkantoor
ACF Engineering & Automation GmbH
Kristein 2
4470 Enns
Oostenrijk
4470 Enns
Oostenrijk