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ACF Engineering & Automation GmbH

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ACF is producent van CORNERFORMER-maschines voor de productie van koud gevormde, gesloten hoeken op vlakke metaaldelen. Deze nieuwe techniek vervangt het lassen en slijpen van de hoeken. De gevormde hoeken zijn van een uitstekende kwaliteit bij roestvrij staal met geslepen oppervlakte. Deze koude vormtechniek is ...

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Zo kunt u contact opnemen

Hoofdkantoor

ACF Engineering & Automation GmbH
Kristein 2
4470 Enns
Oostenrijk
+43722386476
sales1@acf.at
http://www.acf.at
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