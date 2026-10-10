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Binder + Co AG

Over
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Het internationale bedrijf Binder+Co is een specialist in de machinebouw voor grondstofverwerking, verpakking en op pallets inpakken van bulkgoed.

Dit bedrijf is geworteld in Gleisdorf in de Steiermark en is een toonaangevende speler in de glasrecycling en de technieken voor producten die lastig te screenen zijn. De ...

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Zo kunt u contact opnemen

Hoofdkantoor

Binder + Co AG
Grazer Straße 19 - 25
8200 Gleisdorf
Oostenrijk
+4331128000
+433112800300
office@binder-co.at
http://www.binder-co.com
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