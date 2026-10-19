eurofunk Kappacher GmbH
Over
eurofunk is een van de grootste systeemspecialisten voor de planning, de inrichting en het uitvoeren van control centers en noodcentrales, zowel in de sectoren van de openbare veiligheid alsook voor industrie en verkeer. De klanten profiteren van een totaaloverzicht, het veelomvattende productportfolio en de ...
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Zo kunt u contact opnemen
Hoofdkantoor
eurofunk Kappacher GmbH
Eurofunk-Straße 1-8
5600 Sankt Johann im Pongau
Oostenrijk
5600 Sankt Johann im Pongau
Oostenrijk
eurofunk Kappacher GmbH
Landstraßer Hauptstraße 148/2/B1
1030 Wien
Oostenrijk
1030 Wien
Oostenrijk