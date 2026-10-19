Kraus & Naimer Produktion GmbH
Over
Kraus & Naimer heeft al jarenlang een katalysatorfunctie op het gebied van elektrotechniek en techniek voor schakelapparatuur. Dit bedrijf fungeert in de branche niet alleen als eerste aanspreekpunt voor speciale apparatuur, maar ook voor standaard schakelaars voor gangbare toepassingen. Dit dankzij de hoge mate aan ...
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Dochterbedrijven in dit land
Kraus & Naimer B.V.
Postfach Postbus 199
Hengelo
Nederland
Hengelo
Nederland
Hoofdkantoor
Kraus & Naimer Produktion GmbH
Schumanngasse 39
1180 Wien
Oostenrijk
1180 Wien
Oostenrijk