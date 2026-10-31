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Ottakringer Brauerei GmbH

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Ottakringer brouwt al sinds 1835 bier in Wenen - het hart van Europa.

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Ottakringer Brauerei GmbH
Ottakringer Platz 1
1160 Wien
Oostenrijk
+431491000
+431491002331
office@ottakringer.at
http://www.ottakringerbrauerei.at
https://www.facebook.com/ottakringerbrauerei/
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